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11:45, 3 декабря 2024Россия

В российском городе ребенок сбежал из детского сада на поиски матери и заблудился

В Оренбурге ребенок сбежал из детского сада на поиски матери и заблудился
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Оренбурге ребенок сбежал из детского сада на поиски матери и заблудился. Об этом сообщает портал OrenDay.

Жительница российского города нашла мальчика на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Ребенок находился на улице один, плакал и звал маму. На вид ему было два-три года. Взрослых поблизости не было.

Россиянка стала расспрашивать ребенка, где его родители и как его зовут, но тот не смог ничего ответить — с ее слов, мальчик плохо разговаривал. Тогда она решила отвести его в ближайший детский сад.

«Дошли до забора, где увидели группу малышей. Я подозвала воспитателя, спросила, не их ли это воспитанник. Она позвонила кому-то по телефону, и потом другая воспитательница забрала малыша. Я обратила внимание, что мальчик узнал ее», — вспомнила женщина.

Россиянка также написала заявление в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили дошкольное учреждение. «Забор, домофон. Как ребенок мог покинуть территорию?! С ним могло произойти все что угодно — ДТП, травмирование», — отметила она.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без куртки ушел с территории детского сада. Температура на улице в тот день достигла минус четырех градусов.

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