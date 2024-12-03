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18:01, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе определили порядок выборов при военном положении

РБК: в Ленобласти определили порядок выборов при военном положении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Ленобласти определили порядок выборов губернатора при военном положении. Соответствующие поправки в закон сразу в трех чтениях приняли депутаты областного Заксобрания, передает РБК.

Как следует из принятого в российском регионе закона, в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайного или военного положения голосование на выборах губернатора может быть отложено.

Срок и порядок проведения выборов в таком случае будут определять исходя из особенностей введенного на территории режима.

Осенью в атакованной украинскими формированиями Курской области состоялись выборы губернатора. Их было решено провести подальше от атакованных территорий — в регионах, в которые эвакуировали жителей приграничных районов.

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