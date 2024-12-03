В российском регионе осудят мужчину за подготовку к террористическому акту

В Запорожской области осудят местного жителя за подготовку теракта

В Запорожской области осудят местного жителя за подготовку к террористическому акту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 205, 205.3, 205.4, 222.1 УК РФ («Участие в террористическом сообществе; приготовление к совершению террористического акта; прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности; незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенное организованной группой»).

По данным следствия, с марта по август 33-летний житель Васильевки был активным участником террористического сообщества. Он прошел обучение для осуществления терактов, после чего получил от кураторов координаты тайника с элементами самодельного взрывного устройства массой более 260 граммов, которое было начинено болтами и гайками, также имело два электродетонатора. Из полученных компонентов он должен был собрать действующее устройство и установить его рядом со зданием военной комендатуры города и взорвать. Довести преступный замысел ему не дали сотрудники ФСБ, которые задержали его на месте преступления.

В ходе следствия мужчина оказывал содействие следствию и полностью признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на теракт на Запорожской АЭС выступил в суде с заявлением.