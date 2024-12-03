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13:09, 3 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе произошел взрыв возле заправки

В Южно-Сахалинске произошел взрыв в шиномонтажной мастерской, пострадал рабочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин»

В Южно-Сахалинске произошел взрыв в шиномонтажной мастерской рядом с заправкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

По данным канала, взрыв произошел на пересечении улиц Мира и Украинской. Причиной стал разрыв грузовой шины или компрессорного баллона. Отмечается, что пострадал рабочий — он госпитализирован.

По факту инцидента начата проверка по части 1 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Следователи выяснили, что потерпевший выполнял подкачку колеса от большегрузного автомобиля. Во время этого из-за избыточного давления произошел хлопок.

Ранее Московский областной суд приговорил к пожизненному наказанию жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего взрыв газа в жилом многоквартирном доме, жертвами которого стали шесть человек, в том числе трое детей.

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