В США объяснили решение Байдена помиловать сына

Экс-дипломат США Джатрас: Байден помиловал своего сына, чтобы защитить себя

Бывший американский дипломат и советник руководства Республиканской партии в Сенате Джеймс Джатрас объяснил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стремлением обезопасить самого себя, сообщают «Известия».

«Я думаю, что главная причина тут в том, что Байден защищал себя, помиловав своего сына, так как это исключает любое судебное преследование деятельности Хантера Байдена администрацией Дональда Трампа», — заявил он, добавив, что это, в свою очередь, могло бы вновь привести к самому действующему главе государства.

По его словам, вероятно, Байден и хотел защитить своего сына от тюрьмы, но основной мотивацией для помилования стало именно желание обезопасить себя от преследования в будущем. Джатрас отметил, что после этого хозяину Белого дома «не нужно будет больше беспокоиться о чем-либо».

Ранее американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл назвал бесстыдным и бессовестным помилование Байденом своего сына Хантера. Он напомнил, что, согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным и его нельзя оспорить в суде.