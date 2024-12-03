В США раскрыли планы Запада заставить Украину отказаться от территорий

WSJ: Запад 1,5 года готовит соглашение, включающее отказ Украины от территорий

Запад на протяжении 1,5 года готовит соглашение, которое предполагает отказ Украины от территорий в обмен на «некие гарантии безопасности». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Западные чиновники полтора года занимаются разработкой оглашения, которое предполагает предоставление Украине неких "гарантий безопасности" в обмен на отказ от территорий, которые были освобождены Российской армией (...) По их мнению, украинский конфликт давно превратился в войну на истощение, что вынуждает искать новые пути решения конфликта», — передает издание.

Авторы материала также указали на то, что победа Дональда Трампа на президентских выборах «значительно повлияла» на стремление Запада склонить Украину к переговорам, так как союзники США «сомневаются, что при республиканце Вашингтон продолжит отправлять Киеву военную помощь».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. По словам источника, на достижение консенсуса по этому вопросу «уйдут недели и месяцы».