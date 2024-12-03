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10:39, 3 декабря 2024Мир

В Японии раскрыли объемы помощи Украине

Глава МИД Японии Такэси Ивая: помощь Украине составила 12 миллиардов долларов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sheldon Cooper / Globallookpress.com

Суммарный объем помощи Украине со стороны Японии составил около 12 миллиардов долларов. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая в ответ на запрос журналиста, передает агентство Reuters.

«Что касается суммы помощи, то, как вы и сказали, Япония заявила об оказании помощи на сумму более 12 миллиардов долларов, и она поступательно осуществляется. Мы и впредь вместе с украинским правительством и государственными ведомствами, а также с мировым сообществом продолжим эту работу», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Такэси Ивая ушел от ответа на вопрос о разворовывании украинскими чиновниками предоставляемых средств. По его словам, он не знаком с этими данными и ему о них неизвестно.

Ранее стало известно, что правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) начала обсуждение вопроса создания «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Утверждается, что комитет был создан по указанию японского премьер-министра Сигэру Исибы, который давно продвигает идею создания «азиатского НАТО». По его мнению, основой данного альянса должен стать военный союз Японии и США с привлечением ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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