В Японии раскрыли объемы помощи Украине

Глава МИД Японии Такэси Ивая: помощь Украине составила 12 миллиардов долларов

Суммарный объем помощи Украине со стороны Японии составил около 12 миллиардов долларов. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая в ответ на запрос журналиста, передает агентство Reuters.

«Что касается суммы помощи, то, как вы и сказали, Япония заявила об оказании помощи на сумму более 12 миллиардов долларов, и она поступательно осуществляется. Мы и впредь вместе с украинским правительством и государственными ведомствами, а также с мировым сообществом продолжим эту работу», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Такэси Ивая ушел от ответа на вопрос о разворовывании украинскими чиновниками предоставляемых средств. По его словам, он не знаком с этими данными и ему о них неизвестно.

Ранее стало известно, что правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) начала обсуждение вопроса создания «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Утверждается, что комитет был создан по указанию японского премьер-министра Сигэру Исибы, который давно продвигает идею создания «азиатского НАТО». По его мнению, основой данного альянса должен стать военный союз Японии и США с привлечением ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.