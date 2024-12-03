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19:41, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Ведущая британского шоу о голых людях объяснила нежелание стать участницей программы

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Naked Attraction / Сhannel4

Ведущая известного британского шоу Naked Attraction («Голое влечение») Анна Ричардсон заявила, что не хотела бы сниматься в программе в качестве участницы. Свое нежелание она объяснила в интервью журналу «ОК!».

Ричардсон напомнила, что состоит в счастливых отношениях, поэтому не стала бы участницей программы, где нужно искать себе партнера. При этом ведущая в шутку назвала это отговоркой.

«Честно говоря, я слишком много знаю о том, что происходит [на съемках]. И это связано с большим количеством телесных выделений», — заявила Ричардсон.

Ранее бывший участник Naked Attraction Конор высказался о возбуждении во время съемок проекта. По его словам, из-за внимания зрителей у участников не возникает сексуального напряжения. Он отметил, что не считает возможным возбуждение в подобной ситуации.

В программе «Голое влечение», которая выходит на британском канале Channel 4 с 2016 года, один человек в одежде выбирает себе пары из шести обнаженных участников.

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