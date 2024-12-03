Врач предупредил о похожем на распространенную зимой проблему симптоме рака

Стоматолог Божич: главным симптомом рака полости рта являются язвы

Стоматолог-хирург Андрей Божич рассказал, что главным симптомом рака полости рта являются незаживающие язвы. Однако, как объяснил врач, они могут возникать и по другим причинам, особенно в холодное время года, передает издание Surrey Live.

По словам доктора, зимой многие сталкиваются с распространенной в это время года проблемой — язвами, которыми образовываются во рту из-за сухого воздуха. Обычно они заживают за несколько дней, уточнил Божич.

Врач добавил, что у рака полости рта есть похожий симптом: при этом заболевании во рту также возникают язвы, однако они не заживают. Другими признаками развития опухоли в полости рта стоматолог назвал необъяснимую боль во рту или горле, красные или белые пятна на слизистой рта, проблемы с глотанием и голосом, припухлости на шее и челюсти. Божич обратил внимание на то, что все эти симптомы не говорят, что человек болен раком, но требуют пристального обследования.

«Плановые визиты к стоматологу могут выявить аномальные язвы или незначительные изменения, которые человек самостоятельно может и не заметить», — добавил специалист.

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