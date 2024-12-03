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19:20, 3 декабря 2024Бывший СССР

ВС России начали бои за Старые Терны в районе Курахово

Рогов: ВС России начали бои за Старые Терны в районе Курахово
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские военные начали бои за Старые Терны, расположенные в районе Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В районе поселка Старые Терны у нас продвижение, российские войска начали бои за данный населенный пункт. Его освобождение перережет связь между группировками ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») в районе Солнцевки к северу и в Курахово», — сообщил Рогов.

Политик объяснил, что в настоящее время украинское командование пытается перебрасывать подразделения между Солнцевкой, Константинопольским и промзоной Курахово. Взятие Старых Тернов Вооруженными силами (ВС) России будет этому препятствовать.

Ранее Рогов рассказал об успехах российских войск на кураховском направлении. По его словам, армия России продолжает дробить ВСУ на данном участке фронта. В том числе под контроль российских военных перешло более пяти квадратных километров в районе Анновки.

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