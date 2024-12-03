Рогов: ВС России начали бои за Старые Терны в районе Курахово

Российские военные начали бои за Старые Терны, расположенные в районе Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В районе поселка Старые Терны у нас продвижение, российские войска начали бои за данный населенный пункт. Его освобождение перережет связь между группировками ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в районе Солнцевки к северу и в Курахово», — сообщил Рогов.

Политик объяснил, что в настоящее время украинское командование пытается перебрасывать подразделения между Солнцевкой, Константинопольским и промзоной Курахово. Взятие Старых Тернов Вооруженными силами (ВС) России будет этому препятствовать.

Ранее Рогов рассказал об успехах российских войск на кураховском направлении. По его словам, армия России продолжает дробить ВСУ на данном участке фронта. В том числе под контроль российских военных перешло более пяти квадратных километров в районе Анновки.