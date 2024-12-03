Вступившего в «Барс» российского чиновника проверят после сообщений о пьяной езде

Начальника белгородского Экоохотнадзора проверят после сообщений о пьяной езде

Начальника управления Экоохотнадзора Белгородской области Андрея Гоца проверят после появившейся в сети информации об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Дядькин, сообщается на сайте областного правительства.

Он добавил, что две недели назад действующий контракт Гоца как руководителя Экоохотнадзора был приостановлен, и он вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород». «В случае установления факта правонарушения будут приняты соответствующие кадровые решения», — говорится в сообщении.

О том, что Гоца якобы поймали за пьяной ездой, 3 декабря заявил в Telegram предприниматель Андрей Маликов. По его словам, чиновник отказался от медосвидетельствования, что зафиксировано в протоколе. Официально эта информация пока не подтверждена.

В свою очередь, местный новостной Telegram-канал «Белгород | ФОНАРЬ» со ссылкой на источник утверждает, что Гоц якобы проходил медосвидетельствование утром 3 декабря в районной больнице. Авторы поста пишут, что анализы подтвердили трезвость чиновника.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова с 10 октября по 19 ноября набрал штрафов на 32 тысячи рублей. Нарушения зафиксировали 33 дорожные камеры.