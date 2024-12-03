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11:43, 3 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ не обнаружили в Курской области следы солдат из КНДР

«Би-би-си»: ВСУ не обнаружили в Курской области следы солдат из КНДР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) искали в Курской области следы присутствия солдат из КНДР, которых якобы перебросили для участия в боевых действиях, но не смогли их обнаружить. Об этом со ссылкой на украинских солдат сообщает «Би-би-си».

«Я ничего не видел и не слышал о корейцах (...) Очень трудно найти корейца в темном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — приводятся в публикации слова украинского бойца по имени Павел.

Отмечается, что командование пообещало вознаграждение за пленение якобы находящихся в Курской области северокорейских бойцов. При этом, по информации издания, украинские военные даже ни разу не вступили в боевой контакт с бойцами КНДР.

В ноябре в Кремле ответили на вопрос о военных из КНДР в России. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении на российской территории военных из КНДР в Минобороны РФ.

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