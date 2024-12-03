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21:31, 3 декабря 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами снялась в обнажающем грудь бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном нижнем белье и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами записала в сторис ролик, где запечатлела себя в зеркале на камеру телефона. Она предстала перед поклонниками в частично обнажающем грудь бюстгальтере и трусах, оформленных тонкими лямками на талии.

Ранее Майя Джама похвасталась стройной фигурой в бикини. Тогда знаменитость позировала в бассейне в раздельном купальнике шоколадного цвета и с собранными в небрежный пучок волосами.

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