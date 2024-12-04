47-летняя солистка группы «Винтаж» вышла в свет в прозрачном платье

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева побывала на вечеринке «Яндекс Музыки» в прозрачном платье. Соответствующий снимок публикует Spletnik.
47-летняя поп-исполнительница вышла в свет в длинном облегающем платье с одним рукавом и асимметричным верхом, сквозь которое просвечивалось ее стройное тело. Под упомянутое изделие артистка надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов.
Помимо этого, она выбрала обувь на платформе и широком каблуке. В качестве аксессуаров Плетнева выбрала маленький прямоугольный клатч и браслет.
Ранее солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в кожаных микрошортах. Певица разместила серию фото, на которых позировала, сидя на офисном столе, в черных капроновых колготках и расстегнутой рубашке.