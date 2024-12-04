Александр Емельяненко захотел провести бой против олимпийского чемпиона Чакхиева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко захотел провести бой против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что ему был бы интересен такой поединок. «Я выразил готовность к такому бою. Дело за Рахимом и организаторами», — заявил Емельяненко.

3 декабря сообщалось, что Емельяненко проведет первый поединок в 2024 году. Спортсмен дебютирует в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря. Имя его соперника не называется.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью. Чакхиев завоевал золото ОИ в 2008 году. В профессиональной карьере он провел 29 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел три поражения.