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14:24, 3 декабря 2024Спорт

Александр Емельяненко проведет первый поединок в 2024 году

Боец MMA Александр Емельяненко проведет поединок 21 декабря
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет первый поединок в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Емельяненко дебютирует в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря. Имя его соперника не называется. Турнир пройдет в Ингушетии.

Своей последний поединок Емельяненко провел в мае 2023 года. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда. После этого боец прошел лечение от алкогольной зависимости.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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