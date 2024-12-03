Александр Емельяненко проведет первый поединок в 2024 году

Боец MMA Александр Емельяненко проведет поединок 21 декабря

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет первый поединок в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Емельяненко дебютирует в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря. Имя его соперника не называется. Турнир пройдет в Ингушетии.

Своей последний поединок Емельяненко провел в мае 2023 года. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда. После этого боец прошел лечение от алкогольной зависимости.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.