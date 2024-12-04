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11:59, 4 декабря 2024Мир

Генсек НАТО прокомментировал события в Южной Корее

Генсек НАТО Рютте: Североатлантический альянс следит за событиями в Южной Корее
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Североатлантический альянс следит за событиями в Южной Корее, которая является важным партнером блока. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией», — заявил генсек альянса.

При этом Рютте отметил, что не станет давать комментарии о внутриполитической ситуации в стране.

Ранее все члены кабинета министров Южной Кореи выразили намерение подать в отставку на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су.

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