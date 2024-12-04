Генсек НАТО прокомментировал события в Южной Корее

Североатлантический альянс следит за событиями в Южной Корее, которая является важным партнером блока. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.
«Южная Корея является нашим важным партнером, мы внимательно следим за ситуацией», — заявил генсек альянса.
При этом Рютте отметил, что не станет давать комментарии о внутриполитической ситуации в стране.
Ранее все члены кабинета министров Южной Кореи выразили намерение подать в отставку на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су.