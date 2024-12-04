Готовность родителей заводить детям банковские карты оценили

«Роскачество»: чаще всего детскую банковскую карту заводят в возрасте 11-12 лет

В России 33 процента родителей дают детям карманные деньги в наличной форме, а 67 процентов переводят их на банковскую карту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос проведенный экспертами Роскачества и проекта НИФИ Минфина Росссии «Моифинансы.рф».

Кроме того, 33 процента опрошенных признались, что заводят детям банковскую карту, когда тем исполняется 11-12 лет. В почти 60 процентах случаев решение принимают сами родители. Самой популярной причиной (71 процент) здесь оказалось удобство выдачи средств на карманные расходы. На втором месте (66 процентов) — желание научить ребенка самостоятельно распоряжаться финансами. На третьем (57 процентов) — легкость контроля за тем, как дети тратят деньги.

Регулярно анализируют расходы ребенка по банковской карте 56 процентов родителей, а 92 процента рассказывают отпрыскам о нормах финансовой безопасности и о том, как избежать уловок мошенников.

Опрос, проведенный летом 2024 года, показал, что по словам 80 процентов респондентов их дети экономят деньги, выданные им на карманные расходы. Впрочем постоянно откладывают только 20 процентов, а 64 процента занимаются этим нерегулярно.

Больше 90 процентов жителей России уверены, что ребенку нужно давать деньги на карманные расходы. Лишь шесть процентов полагают, что так поступать не следует и не выдают ребенку никаких денег.