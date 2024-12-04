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08:43, 4 декабря 2024Экономика

Готовность родителей заводить детям банковские карты оценили

«Роскачество»: чаще всего детскую банковскую карту заводят в возрасте 11-12 лет
Кирилл Луцюк

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В России 33 процента родителей дают детям карманные деньги в наличной форме, а 67 процентов переводят их на банковскую карту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос проведенный экспертами Роскачества и проекта НИФИ Минфина Росссии «Моифинансы.рф».

Кроме того, 33 процента опрошенных признались, что заводят детям банковскую карту, когда тем исполняется 11-12 лет. В почти 60 процентах случаев решение принимают сами родители. Самой популярной причиной (71 процент) здесь оказалось удобство выдачи средств на карманные расходы. На втором месте (66 процентов) — желание научить ребенка самостоятельно распоряжаться финансами. На третьем (57 процентов) — легкость контроля за тем, как дети тратят деньги.

Регулярно анализируют расходы ребенка по банковской карте 56 процентов родителей, а 92 процента рассказывают отпрыскам о нормах финансовой безопасности и о том, как избежать уловок мошенников.

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Опрос, проведенный летом 2024 года, показал, что по словам 80 процентов респондентов их дети экономят деньги, выданные им на карманные расходы. Впрочем постоянно откладывают только 20 процентов, а 64 процента занимаются этим нерегулярно.

Больше 90 процентов жителей России уверены, что ребенку нужно давать деньги на карманные расходы. Лишь шесть процентов полагают, что так поступать не следует и не выдают ребенку никаких денег.

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