Грузинская оппозиция заявила об избиении одного из лидеров

Грузинская оппозиция заявила об избиении лидера партии «Ахали» Гварамии

Лидер входящей в состав грузинского оппозиционного блока «Коалиция за перемены» партии «Ахали» Ника Гварамия, предположительно, был избит сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение опубликовано на странице «Коалиции за перемены» в соцсети X-

«[Гварамия] был избит и потерял сознание», — говорится в сообщении.

Грузинская оппозиция заявила об избиении одного из лидеров в офисе другой оппозиционной партии «Гирчи» на улице Шарашидзе в Тбилиси. Также «Коалиция» выложила видео, на котором силовики несут Гварамию, схватив за руки и ноги, по улице.

Ранее в ходе протестов в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии «Гирчи» и коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был задержан полицией на проспекте Чавчавадзе в центре грузинской столицы.