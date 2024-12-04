В российском городе семью поселили в аварийный дом по договору соцнайма

В Гусь-Хрустальном семью поселили в аварийный дом по договору соцнайма

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области семью по договору соцнайма поселили в дом с износом 74 процента. Внимание на ситуацию обратили в региональной прокуратуре.

В ветхом состоянии находится дом по улице Рудницкой. Как сообщается, дом признан аварийным и подлежит сносу. Конструкции в здании в любой момент могут обвалиться, но горожан не спешили расселять. Проживавшей там семье квартиру предоставили по договору социального найма, и в других вариантах размещения власти отказывали.

На помощь жильцам пришла прокуратура. На городскую администрацию подали иск. Суд встал на сторону жильцов — на основании решения семье была предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира.

Ранее сообщалось, что собственники векового дома в Ярославле не могут добиться расселения. В одном из подъездов дома еще несколько лет назад рухнула лестница.