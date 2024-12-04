Кадыров приехал на прямую линию на БМП Bradley и рассказал о стрельбе из пулемета

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на прямую линию с главой республики на захваченном БМП Bradley. Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный».
В ходе общения с журналистами руководитель региона продемонстрировал эксклюзивное оружие западного производства, захваченное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Это все оружие стран НАТО, используется против наших бойцов в зоне СВО. Крупнокалиберная винтовка, американские пулеметы», — рассказал Кадыров. По его словам, он пробовал пострелять из пулемета и не мог остановиться, пока не закончились патроны. При этом глава Чечни добавил, что западное оружие выглядит красиво, однако сильно уступает российскому.
Кадыров во время трансляции также пообщался с пленными украинскими военнослужащими. Одному из них он предложил покончить с собой, так как, по его словам, это лучше, чем попасть в плен.