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18:41, 4 декабря 2024Россия

Кадыров приехал на прямую линию на БМП Bradley и рассказал о стрельбе из пулемета

Глава Чечни Кадыров приехал на прямую линию на захваченном БМП Bradley
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «ЧГТРК Грозный» во «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на прямую линию с главой республики на захваченном БМП Bradley. Трансляцию ведет ЧГТРК «Грозный».

В ходе общения с журналистами руководитель региона продемонстрировал эксклюзивное оружие западного производства, захваченное в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Это все оружие стран НАТО, используется против наших бойцов в зоне СВО. Крупнокалиберная винтовка, американские пулеметы», — рассказал Кадыров. По его словам, он пробовал пострелять из пулемета и не мог остановиться, пока не закончились патроны. При этом глава Чечни добавил, что западное оружие выглядит красиво, однако сильно уступает российскому.

Кадыров во время трансляции также пообщался с пленными украинскими военнослужащими. Одному из них он предложил покончить с собой, так как, по его словам, это лучше, чем попасть в плен.

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