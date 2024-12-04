«Калашников» рассказал об испытаниях боевых электромотоциклов

«Калашников» продолжил испытания боевого электрического мотоцикла для СВО

«Калашников» продолжает испытания боевого мотоцикла электрического (БМЭ) для специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram сообщает концерн.

По словам директора «Калашникова» Алана Лушникова, появление БМЭ обусловлено изменившимся характером ведения боевых действий. «Образцы техники, которые прежде рассматривали как узко специализированные или вспомогательные, сегодня широко востребованы и применяются в полную силу своих тактико-технических преимуществ», — сказал руководитель.

В октябре концерн сообщил, что направит несколько моделей БМЭ собственного производства в приграничные районы для испытаний.

Электрические мотоциклы отличаются низким уровнем шума и отсутствием теплового излучения, что делает их невидимыми для тепловизоров. Прочная конструкция, улучшенная система охлаждения и хорошая эргономика обеспечивают высокую маневренность и проходимость БМЭ. По этой причине мотоциклы предлагается использовать для рейдов, разведки и поисковых операций.