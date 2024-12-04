Легендарный охотник на крокодилов пережил любимого крокодила лишь на несколько недель

Охотник на крокодилов из Австралии умер вскоре после любимого крокодила Кассиуса

94-летнего охотника на крокодилов из Австралии не стало вскоре после смерти любимого питомца. Об этом пишет Daily Mail.

Англичанин Джон Крейг прожил большую часть жизни в Австралии, куда он переехал из Лондона после окончания Второй мировой войны. Вскоре после переезда он решил стать охотником на крокодилов. Однако спустя время он проникся к рептилиям любовью и основал собственный парк Marineland Melanesia Crocodile Habitat в штате Квинсленд. Одной из главных звезд парка был легендарный Кассиус —хищник длиной 5,5 метра и весом в тонну. При жизни он носил титул самого крупного крокодила, содержавшегося в неволе.

Крейг поймал Кассиуса в 1984 году, и вскоре они стали настоящими друзьями. С годами их связь крепла, и Кассиус всегда выходил из воды встретить Крейга, если видел его поблизости. Крейг в ответ баловал питомца — например, делал для него торты из курицы по особым случаям. В последние годы мужчина и крокодил могли сидеть рядом часами. 17 ноября Кассиуса не стало, ему было около 110 лет. Для 94-летнего Крейга это стало ударом. Мужчина пережил своего питомца всего на несколько недель.

Ранее сообщалось, что мексиканец завел дома крокодила и утверждает, что живущий с ним зверь полюбил людей. Он рассказал, что питомец ведет себя как собака, любит внимание и свободно бродит по дому.