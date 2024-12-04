Евгений Малкин установил рекорд НХЛ по количеству передач в овертаймах

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин забросил шайбу в первом периоде, а в овертайме ассистировал Брайану Расту. Американский форвард принес победу «пингвинам» (5:4).

Малкин сделал 29-ю результативную передачу в овертаймах и побил рекорд американца Патрика Кейна. Россиянин также занимает второе место в истории НХЛ по количеству очков в овертаймах (42). Его опережает одноклубник Сидни Кросби (46).

Ранее Малкин получил золотую клюшку от «Питтсбурга». Подарок связан с достижением российским форвардом отметки в 500 голов в НХЛ.