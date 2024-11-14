Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
Сегодня
18:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 5-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Израиль
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 5-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:15, 14 ноября 2024Спорт

Малкин получил золотую клюшку

Хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку от «Питтсбурга» за 500 шайб в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Российский нападающий Евгений Малкин получил золотую клюшку от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на странице команды в X.

Причиной стало то, что хоккеист забросил 500 шайб за карьеру в чемпионатах НХЛ. Церемония чествования Малкина прошла в Питтсбурге перед матчем регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс». В церемонии приняли участие родители Малкина Владимир и Наталья, а также сын Никита. Кроме того, видеопоздравления оставили другие игроки НХЛ.

Малкин забросил 500-ю шайбу в карьере 17 октября в ходе матча регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс». Он стал вторым россиянином, кому удалось забросить 500 шайб в чемпионатах НХЛ. Первым этой отметки достиг нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в 2016 году.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      За ранения на СВО теперь будут платить по-новому. Как изменились выплаты?

      В НАТО заявили о возможном пересмотре механизма финансирования

      В Кремле объяснили положения указа Путина о выплатах бойцам СВО

      В Китае обеспечили площадку для запуска Tianzhou-8

      В Кремле объяснили отношение Путина к увеличению поддержки участников СВО

      Назван способ ускорить создание рельефного пресса

      Боксеру сделали стрижку во время боя на ринге

      Захарова сравнила политику США с белкой

      Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом

      На Украине допустили заморозку по линии фронта в обмен на гарантии безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше