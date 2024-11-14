Хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку от «Питтсбурга» за 500 шайб в НХЛ

Российский нападающий Евгений Малкин получил золотую клюшку от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на странице команды в X.

Причиной стало то, что хоккеист забросил 500 шайб за карьеру в чемпионатах НХЛ. Церемония чествования Малкина прошла в Питтсбурге перед матчем регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс». В церемонии приняли участие родители Малкина Владимир и Наталья, а также сын Никита. Кроме того, видеопоздравления оставили другие игроки НХЛ.

Малкин забросил 500-ю шайбу в карьере 17 октября в ходе матча регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс». Он стал вторым россиянином, кому удалось забросить 500 шайб в чемпионатах НХЛ. Первым этой отметки достиг нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в 2016 году.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.