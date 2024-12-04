Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен Илон Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее. На своей странице в соцсети X он назвал происходящее в стране шокирующим, а также прокомментировал единогласное решение парламента Республики Корея об отмене военного положения в государстве коротким «вау».

«Да, это шокирует», — написал миллиардер в ответ пользователю, который задался вопросом о том, что происходит в Сеуле.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в государстве военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Ранее Илон Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества. Таким образом он отреагировал на публикацию с графиком, в котором отражено падение уровня рождаемости ниже коэффициента воспроизводства населения с 1960-х годов.