Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 4 декабря 2024Мир

Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее

Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск одним словом отреагировал на ситуацию в Южной Корее. На своей странице в соцсети X он назвал происходящее в стране шокирующим, а также прокомментировал единогласное решение парламента Республики Корея об отмене военного положения в государстве коротким «вау».

«Да, это шокирует», — написал миллиардер в ответ пользователю, который задался вопросом о том, что происходит в Сеуле.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в государстве военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Ранее Илон Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества. Таким образом он отреагировал на публикацию с графиком, в котором отражено падение уровня рождаемости ниже коэффициента воспроизводства населения с 1960-х годов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы находимся в состоянии необъявленной войны». Такер Карлсон на фоне Кремля анонсировал интервью с Сергеем Лавровым

      Джулия Фокс пришла на премию в прозрачном платье

      Россиян предупредили об уловках застройщиков

      Продававшего орехи и фрукты москвича обвинили в содействии терроризму

      В Европе разрешили охотиться на волков после нападения на пони фон дер Ляйен

      В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

      Россиян предупредили об опасных комнатных растениях

      БДСМ-госпожа рассказала о любимом извращении престарелого епископа

      Apple может потерять китайский рынок из-за ИИ

      Жителей Индии возмутило высказывание Гейтса о «лаборатории для проб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше