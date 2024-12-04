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09:43, 4 декабря 2024Мир

Маск высмеял новость о задолженности Хантера Байдена за аренду жилья

Маск высмеял новость о долге Хантера Байдена словами «правда страннее вымысла»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск высмеял новость о непогашенной задолженности в 300 тысяч долларов за аренду жилья у сына президента США Джо Байдена Хантера. О ситуации он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Правда страннее (и смешнее) вымысла», — написал он с иронией о долге сына американского лидера, добавив смеющийся смайлик.

Уточняется, что управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр рассказал, что Хантер Байден остался должен его семье больше 300 тысяч долларов за аренду жилья в период 2019-2020 годов. По его словам, сын американского лидера пытался закрыть долг «произведением искусства, сделанным из собственных фекалий».

Ранее стало известно, что демократы раскритиковали решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера. По их мнению, оно политизирует Министерство юстиции и создает систему неравного правосудия.

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