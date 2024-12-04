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12:00, 4 декабря 2024Экономика

Министр финансов России засмеялся после слов о бюджете

Министр финансов Силуанов: бюджет России получился неплохой
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Бюджет России получился неплохой, осталось его исполнить. Так описал главный финансовый документ страны глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

В кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» министр заявил, что федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля. При этом на случай возможных шоков для исполнения финансового документа заложены резервы, и правительство готово к любым изменениям в этой ситуации.

«Бюджет неплохой получился, главное, его теперь исполнить, ха-ха» — засмеялся он.

Также Минфину пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он будет достаточно жестким.

«Две тысячи двадцать пятый год — достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать», — пояснил он.

Неделей ранее на фоне значительного ослабления рубля из-за новых санкций против российских банков, Силуанов назвал изменения курса «очень и очень даже способствующими экспорту», воздержавшись при этом от оценок самой его динамики.

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