Силуанов пообещал исполнение федерального бюджета при любом курсе рубля

Силуанов: бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля

Федеральный бюджет РФ будет исполнен при любых значениях курса рубля благодаря имеющимся резервам. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям этой ситуации», — сказал министр. Обещание он озвучил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

На прошлой неделе, когда рубль переживал значительное ослабление на фоне новых санкций, введенных против российских банков, Силуанов назвал изменения курса «очень и очень даже способствующими экспорту», воздержавшись при этом от оценок самой его динамики.

После того как 28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля (на форексе доходил до 114,5), а евро — до 116,14, их официальные курсы двинулись в обратном направлении. Текущий курс американской валюты установлен на уровне 106,19 рубля, европейской — 112,02 рубля.