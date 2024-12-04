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08:41, 4 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, в подконтрольной украинским властям части региона за прошедший день звучали взрывы. Всего украинские власти насчитали 395 взрывов в 11 населенных пунктах.

Чиновник подчеркнул, что ему поступило 4 сообщения о разрушениях на территории региона. При этом он отметил, что никто из мирных жителей в результате происшествий не пострадал.

Днем ранее, 3 декабря, в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучало около 500 взрывов. Как сообщил Федоров, в населенных пунктах Запорожья услышали 496 взрывов, из которых 299 были ударами беспилотников.

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