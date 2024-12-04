На Западе удивились предупреждению Трампу по Украине от генсека НАТО

Боуз удивился предупреждению Рютте Трампу об угрозе из-за соглашения по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа об угрозе из-за потенциально неудачного для Запада соглашения по Украине. Пост об этом он разместил в соцсети X.

«НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?» — удивился Боуз.

О предупреждении Рютте в адрес Трампа сообщило издание Financial Times. Генсек альянса счел, что мирное соглашение по Украине способно еще сильнее сблизить Россию с Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его мнению, такое развитие событий может представлять большую опасность для Вашингтона.

Перед этим Рютте назвал приоритетной целью НАТО поставки Украине оборонительных и наступательных вооружений. Он пояснил, что это должно помочь Киеву усилить позиции на случай возможных мирных переговоров с Россией.