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13:18, 4 декабря 2024Экономика

Опасность упавшего в российском регионе астероида оценили

Физик Колтовской: упавший в Якутии астероид не опасен для природы и людей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Астероид C0WEPC5, который упал в Якутии в ночь на 4 декабря, не угрожает природе и людям. Об этом заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской, передает ТАСС.

По словам эксперта, астероид был небольшого размера, его ширина составляла один метр. «Сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в 100 километрах от Земли, поэтому опасности для населения и природы он не несет», — объяснил он.

C0WEPC5 упал в 1:15 по местному времени (19:15 мск 3 декабря). Его могли увидеть жители Олекминского, Ленского и Сунтарского районов в южной части Якутии. Никто не пострадал, разрушений также не было. Ученым удалось заранее спрогнозировать точную траекторию и время падения астероида.

Ранее в сети появились кадры падения C0WEPC5.

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