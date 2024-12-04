Пара принесла в жертву 14-летнюю племянницу ради спасения сына

В Индии пара убила 14-летнюю племянницу в надежде вылечить сына

В Индии семейная пара решила вылечить больного сына при помощи кровавого жертвоприношения. Об этом пишет Republic World.

Трагедия произошла в городе Деория, штат Уттар-Прадеш. Супруги Савита и Шешнат Йадав лишили жизни 14-летнюю племянницу, которую позвали в гости после свадьбы родственников. Они нанесли ей несколько ножевых ранений и оставили истекать кровью, а потом спрятали тело в куче маиса. Сотрудники полиции нашли его спустя сутки. Осмотрев раны, правоохранители заподозрили, что кто-то устроил колдовской ритуал.

На террасе дома Савиты и Шешната Йадав обнаружили одежду девочки и окровавленный нож. Во время допроса супруги сознались в содеянном. Как выяснилось, они пошли на это в надежде на спасение сына, который с рождения страдает от психического заболевания.

Женщина объяснила, что во сне ей явилось некое божество и пообещало излечить сына. Оно поставило одно условие: принести в жертву несовершеннолетнюю девочку. Выбор пал на племянницу.

Супругов арестовали.

Ранее женщина из Индии обратилась в полицию и обвинила мужа в попытках похитить их сына ради жертвоприношения. По ее словам, мужчина грозился принести ребенка в жертву в ходе ритуала, который он назвал «кутти пуджа».