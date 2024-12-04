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18:22, 4 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о нецелесообразности проведения саммита ЕАЭС в Ереване

Пашинян: саммит ЕАЭС не пройдет в Армении из-за его нецелесообразности
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не пройдет в Ереване из-за его нецелесообразности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит ТАСС.

«Лично я считаю нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения», — объяснил Пашинян.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду на прибытие премьер-министра Армении на саммит ЕАЭС. Он пройдет в Санкт-Петербурге в декабре.

В Москве также допустили проведение переговоров Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, условием для этого станет прибытие премьера Армении в Санкт-Петербург.

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