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17:53, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Почувствовавший себя плохо в эфире ведущий прекратит работать из-за проблем со здоровьем

Ведущий новостей на NBC4 Харрис оставит пост из-за проблем со здоровьем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paul Morigi / Getty Images for Microsoft

Ведущий новостей телеканала NBC4 Washington Леон Харрис временно прекратит работать из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

В эфире 28 ноября Харрис почувствовал себя плохо во время вечернего выпуска новостей. Так, журналист с трудом читал текст материалов с суфлера, из-за чего позднее его сменил коллега. В понедельник, 2 декабря, NBC4 сообщила, что ведущий оставит свой пост из-за проблем со здоровьем.

Издание The Washington Post сообщает, что в 2013 году у Харриса развился панкреонекроз — опасное для жизни состояние. Из-за него у журналиста отказали некоторые органы. Отмечалось, что он провел несколько недель в реанимации. Кроме того, сотрудник телеканала рассказывал о своей алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что известного комика и телеведущего Стивена Малхерна госпитализировали после того, как он упал в обморок в ресторане. Отмечалось, что скорую помощь ведущему вызвали сотрудники ресторана.

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