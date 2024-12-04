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19:41, 4 декабря 2024Ценности

Новая внешность 69-летней Донателлы Версаче возмутила пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Новая внешность итальянского модельера Донателлы Версаче возмутила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

69-летняя знаменитость пришла на презентацию мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне в сияющем мини-платье, расшитом многочисленной фурнитурой. Под платье звезда надела черное боди без бретелей, дополнив образ клатчем с леопардовым принтом. При этом на снимках видно, что лицо дизайнера стало выглядеть моложе.

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Поклонников возмутил внешний вид Версаче, о чем они написали в комментариях под материалом. «Я ошеломлен. Но не в хорошем смысле», «В этом случае слова "невероятно" и "красота" не следует использовать в одном предложении», «Вся пластическая хирургия может помочь только поверхностно. Не стоит забывать, что ей 69 лет», «Она не ошеломляет, она пугает!» — написали они.

В декабре 2023 года Донателла Версаче снялась в платье с глубоким декольте для журнала. Знаменитость позировала в солнцезащитных очках и облегающем платье черного цвета, верх которого был оформлен чашками в виде конуса.

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