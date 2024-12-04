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12:28, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Познер усмотрел знак в интервью Лаврова Такеру Карлсону

Журналист Познер назвал хорошим знаком интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Советский и российский журналист и телеведущий Владимир Познер усмотрел хороший знак в интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова приводит Радиоточка НСН.

Познер отметил, что политики такого уровня, как Лавров, не дают интервью просто так. По мнению журналиста, в подобных случаях политики преследуют определенные цели. «Они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — заявил Познер.

Телеведущий подчеркнул, что американские СМИ столкнулись с кризисом свободы слова. В частности, они транслируют только одну точку зрения относительно России и спецоперации на Украине. По мнению Познера, Карлсон же придерживается собственной точки зрения.

Ранее Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Журналист счел, что разговор с министром получился абсолютно захватывающим.

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