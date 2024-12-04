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14:50, 4 декабря 2024Мир

В России прокомментировали предложенные Трампу мирные планы по Украине

Карасин назвал торговлей общение Киева с советниками Трампа по урегулированию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Начинается торговля высокого уровня по поводу урегулирования кризисной ситуации на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал предложенные советниками победившего на выборах президента в США Дональда Трампа три варианта урегулирования конфликта.

Начинается торговля высокого уровня по поводу того, как нам урегулировать кризисную ситуацию на Украине. Эта кампания будет весьма неоднородной, многослойной

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Будет много таких уловок, пропагандистских заявлений, шагов. Поэтому реагировать на каждое заявление, будь то администрации президента или администрации каких-то других государств, не имеет никакого смысла. Мы просто запутаем сами себя основательно. Поэтому надо внимательно следить, но всегда ориентироваться на те основополагающие условия, которые наш президент уже озвучивал неоднократно», — высказался Карасин.

По словам сенатора, все предложения администрации Трампа или президента США Джо Байдена — это все информационная суета.

«А мы должны основываться на наших собственных интересах, интересах здравого смысла и мирового сообщества», — заключил он.

Ранее советники победившего на выборах президента в США Дональда Трампа представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине. Некоторые пункты вызвали резкую реакцию у Киева и Евросоюза (ЕС). Отмечается, что главная цель — усадить Москву и Киев за стол переговоров.

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