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08:55, 4 декабря 2024Экономика

Продажи Библии в России взлетели

Продажи Библии в книжных сетях и маркетплейсах в России выросли в 1,5‒2 раза
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продажи Библии в книжных сетях и маркетплейсах в России выросли в 1,5‒2 раза. Об этом со ссылкой на данные сети «Читай город» сообщает РБК.

Продавцы в России отмечают, что продажи Библии взлетели на фоне экономической нестабильности. Наибольший интерес покупателей, отмечают в «Читай городе», вызывает Библия в Синодальном переводе 1876 года (издание 2022 года). С января по сентябрь ее продажи подскочили на 38 процентов в годовом выражении. По сравнению с 2022 годом, продажи выросли вдвое.

Из прочих религиозных изданий популярнее всего стал Новый Завет. Спрос на него в два раза выше, чем на Ветхий. Однако такого же роста продаж, как в случае с Библией, в магазинах не фиксируют.

В «Эксмо-АСТ» связывают рост продаж с нестабильностью и глобальными переменами, из-за которых многие граждане ищут утешение и поддержку в вере, стремятся понять глубинные смыслы жизни и обрести внутреннюю гармонию. Новый тренд пришел вслед за ростом продаж карт Таро и книг по эзотерике, добавил глава издательства «Эксмо» Евгений Капьев

В 2023 году жители России стали больше читать бумажные книги. Рынок вырос на девять процентов, до 87 миллиардов рублей. В количественном выражении продажи увеличились на три процента, до 231 миллиона штук. При этом основной объем прироста рынка книг был достигнут за счет интернет-магазинов.

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