Путин рассказал историю про немца-рыбака и «грязь с востока»

Путин рассказал историю про немецкого рыбака и «грязь с востока»

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в немецком бизнесе, рассказал историю про рыбака в Германии. Он озвучил ее на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает РБК.

Эту историю российский лидер узнал от сослуживца, который встретил в Германии пожилого рыбака. Он поинтересовался у немца, ловится ли рыба, и тот пожаловался на плохой улов, объясняя это восточным ветром. Сослуживец Путина ответил, что «вся грязь с востока».

«Я к чему это вспомнил? К тому, что теперь с востока все лучше, чем с запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики со стороны России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — отметил президент.

Ранее на форуме Путин заявил, что страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году. По его словам, тогда российские предприниматели, компании и целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых стран.