Раскрыты главные особенности секса после 60 лет

Секс-эксперт Сюзанна Нобл рассказала об особенностях секса после 60 лет. Ее словам приводит издание Huffington Post.

Нобл призналась, что после 60 лет ей стало труднее достигать оргазма, поэтому она стала меньше зацикливаться на нем. Благодаря этому секс стал для нее более приятным занятием — медленным и игривым. «Секс в более позднем возрасте несет в себе больше женской энергии, которая не всегда подразумевает проникновение. Какое облегчение — не торопиться закончить, чтобы угодить партнеру», — отметила она.

Отвечая на вопрос о влиянии менопаузы на интимную жизнь, Нобл заявила, что ее либидо заметно снизилось после 50 лет. Поэтому ей пришлось заново учиться испытывать желание.

Чтобы почувствовать возбуждение, нужен физический контакт, будь то рука на моем колене, потирание плеча или долгий поцелуй Сюзанна Нобл секс-эксперт

Нобл добавила, что у нее не было стереотипов о сексе в зрелом возрасте, однако у многих они существуют. По ее словам, многие женщины старше 60 лет испытывают облегчение, зная, что им больше не нужно заниматься сексом. «Для многих из них секс часто вращался вокруг удовольствия их партнера, а не их собственного. Но как только вы перестаете рассматривать секс исключительно через призму мужского оргазма, у вас появляется возможность исследовать широкий спектр сексуальных удовольствий», — рассказала Нобл.

Ранее психотерапевт Кейтлин Кантор озвучила главные причины потери интереса к сексу. Среди них она назвала рождение детей и занятия сексом только ради удовольствия партнера.