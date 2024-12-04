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15:15, 4 декабря 2024Экономика

В России предупредили о рекордной потере озимых

«ПроЗерно»: в 2025-м Россия может столкнуться с рекордной потерей урожая озимых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В 2025 году российские сельхозпроизводители могут столкнуться с рекордной за десятилетия потерей урожая озимых, так как доля плохих и не взошедших культур составила беспрецедентные 38 процентов. Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает аналитический центр «ПроЗерно».

Обследование озимых проводится 25 ноября каждого года. С учетом включения новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) площадь таких посевов составляет 7,2 миллиона гектаров, без них — 6,47 миллиона и 37,2 процента. При этом доля посевов в хорошем состоянии составила всего 31 процент, хотя годом ранее речь шла о 74,2 процента.

Оставшаяся часть (31 процент) пришлась на посевы в удовлетворительном состоянии, которые за зиму могут перейти в категорию хороших или плохих. В 2023 году их доля составляла 22,2 процента.

Без учета новых регионов в хорошем состоянии находятся только 5,48 миллиона гектаров озимых, что является наименьшим результатом за последние 23 года. Особенно сложное положение сложилось в Центральном федеральном округе — 62,2 процента плохих и не взошедших посевов, при этом в нем, в отличие от южных регионов, ситуация вряд ли исправится.

Основной причиной возникновения проблем аналитики называют летне-осеннюю засуху 2024 года.

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Месяц назад Минсельхоз признал снижение урожая 2024 года по сравнению с предыдущим периодом по многим позициям, в том числе по зерновым, сбор которых упал на 12 процентов (128,3 миллиона тонн). В ведомстве ситуацию объяснили тяжелыми погодными условиями, в которые включили и весенние заморозки.

Глава ведомства Оксана Лут также предупреждала о проблемах с севом озимых. Два месяца назад она говорила, что процесс идет очень тяжело из-за засухи. Министр призывала всех идти в церковь и ставить свечку Илье-пророку (считается повелителем грома, небесного огня, дождя, а также покровителем урожая и плодородия) ради того, чтобы пошел дождь.

Впрочем, зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский напомнил, что осенняя засуха случается довольно часто, поэтому проблемы с севом возникли из-за «грабительских» пошлин, так как аграриям стало невыгодно сеять зерно.

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