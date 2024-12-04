Россиянам рассказали о строительстве загородного дома зимой

Россиянам назвали плюсы строительства загородного дома в зимнее время

Сезонность в строительстве загородных домов постепенно уходит в прошлое, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

Плюсы строительства зимой назвал член Совета правления Ассоциации деревянного домостроения Андрей Елуков. По его словам, в этот период можно получить у компании максимально выгодные условия на строительство. Директор по развитию строительной компании «Теремъ» Тимофей Тесин добавил, что в зимний период падает спрос на строительные материалы, особенно на дерево. При этом загруженность строительных бригад снижается.

В то же время строитель, основатель и руководитель строительной компании Dune.Group Дмитрий Сыров посоветовал возводить здания в апреле-мае, когда погода более стабильна, земля оттаивает и можно проводить земляные работы.

В свою очередь руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина заявила, что все больше технологий позволяют строить практически круглый год. При этом на спрос это не влияет: больше всего заказов строительные компании получают весной и в солнечные дни.

Период с февраля по июль является наиболее активным периодом по количеству заключенных договоров на строительство, после чего наблюдается спад, уточнил руководитель Департамента развития малоэтажного строительства при Всероссийском центре национальной строительной политики Дмитрий Зубов.

Ранее эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) посоветовали россиянам начинать строительство деревянных домов или бань поздней осенью или зимой — это время является идеальным для заготовки дерева для сруба.