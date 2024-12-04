Россиянин вернулся с СВО и сообщил об уходе в монастырь

«Фонтанка»: житель Санкт-Петербурга ушел в монастырь после СВО

Житель Санкт-Петербурга ушел в монастырь после участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, военный принимал участие в боевых действиях на каховском направлении и получил ранение. Сначала его отправили в белгородскую, а затем в петербургскую больницу, после чего он перестал выходить на связь.

Родственники россиянина стали его искать. Со слов сестры бойца, она не могла связаться с ним в течение шести дней, поэтому решила обратиться в полицию. После того как его начали разыскивать, мужчина связался с сестрой и объявил о своем решении уйти в монастырь, попросив больше не искать его.

В беседе с «Московским комсомольцем» сестра участника СВО заявила, что желание уйти в монастырь он озвучивал еще до ухода на фронт. При этом она утверждает, что не верит, что конкретно это сообщение ей послал именно брат.

«Не знаю, является ли история с его уходом в монастырь правдой, понимаете? Совершенно ничего не знаю. Он уехал в зону боевых действий год назад. После ранения должен был приехать. С тех пор я его ни разу не видела, мне ничего не известно. Мои сообщения [долгое время] прочитывались, но все они оставались без ответа», — отметила собеседница издания.

По ее словам, после выписки из госпиталя боец успел встретиться с некими знакомыми, которые просили у него деньги. «Это все он сам говорил. Соответственно, больше мы от него никакой информации не получали. На звонки он не отвечает, на сообщения тоже. В соцсетях его нет. Телефон отключен со 2 декабря», — рассказала россиянка.

Ранее военный из Дагестана вернулся с СВО, собирался жениться и исчез. Как рассказал близкий друг бойца, тот якобы сомневался, что готов жениться на девушке, которую практически не знает.