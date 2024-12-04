Россиянка бросалась с дубиной на проезжающие машины и попала на видео

Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины

Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Как утверждает канал, видео было снято накануне вечером, 3 декабря.

На кадрах видно, как россиянка стоит на дороге и целится в проезжающие автомобили массивной палкой. К некоторым машинам женщина подходила слишком близко, замахивалась, но ударов не наносила.

Ранее жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак. Она требовала отпустить пойманное ими животное.