Россиянка бросалась с дубиной на проезжающие машины и попала на видео

Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».
Как утверждает канал, видео было снято накануне вечером, 3 декабря.
На кадрах видно, как россиянка стоит на дороге и целится в проезжающие автомобили массивной палкой. К некоторым машинам женщина подходила слишком близко, замахивалась, но ударов не наносила.
Ранее жительница Кызыла избила палкой сотрудников службы отлова бродячих собак. Она требовала отпустить пойманное ими животное.