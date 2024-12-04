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20:22, 4 декабря 2024Силовые структуры

Российские силовики задержали банду валютчиков-нелегалов с доходом в 280 миллионов рублей

ФСБ задержала заработавших 280 миллионов рублей валютчиков-нелегалов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области ФСБ и МВД провели совместную операцию по пресечению деятельности криминальной организации. Об этом в среду, 4 декабря, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным силовиков, задержанные покупали и продавали валюту для юридических и физических лиц. Клиентов подыскивали восемь нанятых преступниками сотрудников, которые следили за курсом валют и проводили операции. Суммарный доход криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.

25 сентября сообщалось, что мошенница заработала десятки миллионов на желавших переехать в Сочи уроженцах Биробиджана.

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