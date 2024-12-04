Российские силовики задержали банду валютчиков-нелегалов с доходом в 280 миллионов рублей

ФСБ задержала заработавших 280 миллионов рублей валютчиков-нелегалов

В Челябинской области ФСБ и МВД провели совместную операцию по пресечению деятельности криминальной организации. Об этом в среду, 4 декабря, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным силовиков, задержанные покупали и продавали валюту для юридических и физических лиц. Клиентов подыскивали восемь нанятых преступниками сотрудников, которые следили за курсом валют и проводили операции. Суммарный доход криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.

25 сентября сообщалось, что мошенница заработала десятки миллионов на желавших переехать в Сочи уроженцах Биробиджана.