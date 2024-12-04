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14:02, 4 декабря 2024Экономика

Рублю предсказали падение «ползучими темпами»

Беляев: рубль продолжит падать «ползучими темпами» из-за депрессии в экономике
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российская экономика вползает в депрессию, и курс рубля продолжит падать «ползучими темпами». Таким предсказанием поделился с «Ридусом» финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, устойчивость национальной валюты зависит от состояния экономики — если та развивается, курс укрепляется. Однако, как заявляют в Центробанке и Минэкономразвития, рост экономики РФ в следующие два года составит примерно два процента.

«Это уже депрессия. Еще не кризис, но депрессия. В стране с депрессивной экономикой обычно наблюдается шаткое основание для устойчивости национальной валюты. Большинство россиян эту связь не понимает, тем более что средства массовой информации интерпретируют происходящее совершенно иначе. Хотя интуитивно люди догадываются: если курс рубля падает, с экономикой что-то не так», — заявил он.

28 ноября доллар вырос до 109,58 рубля (на форексе доходил до 114,5), а евро — до 116,14. Однако позднее официальные курсы двинулись в обратном направлении. Текущий курс американской валюты установлен на уровне 106,19 рубля, европейской — 112,02 рубля. Укрепление рубля связывают в том числе с решением Центробанка прекратить зеркалирующие покупки валюты вслед за Минфином.

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