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10:37, 4 декабря 2024Экономика

Рынок акций Южной Кореи упал на фоне ситуации с военным положением

Корейский фондовый индекс KOSPI снизился 4 декабря на 2,3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Корейский фондовый индекс KOSPI снизился в начале торгов 4 декабря на 2,3 процента на фоне политических проблем в стране. На момент написания материала показатель скорректировался и падал на 1,29 процента, до 2467,76 пункта.

Накануне президент Юн Сок Ель неожиданно объявил о введении в Южной Корее военного положения. Спустя несколько часов парламент проголосовал за его отмену, после чего глава государства пообещал подчиниться этому решению. События развивались стремительно и произошли за нескольких часов, в течение которых на улицах Сеула появилась военная техника, а депутаты парламента, как писали СМИ, перелезали через забор, чтобы принять участие в голосовании.

В связи с этим само проведение торгов на корейской фондовой бирже было под угрозой, местная валюта снижалась к доллару США до минимума за два года.

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