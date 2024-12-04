Активность мозга предложили замерять с помощью татуировок

Созданы умные татуировки, способные измерять активность мозга с помощью ЭЭГ

Американские ученые создали прототип прибора, позволяющего измерять активность мозга человека без электродов. Исследование было опубликовано в журнале Cell Biomaterials.

Обычно для процедуры электроэнцефалографии (ЭЭГ) используют электроды с проводами или специальные шапочки с интегрированными датчиками. Специалисты Техасского университета в Остине предложили более простой, дешевый и в теории быстрый способ измерения показателей активности мозга и заменили электроды умными татуировками.

Ученые использовали принтер, который наносил на голову пациента чернильный рисунок. Толщина линий составила 30 микрометров, или половину от толщины человеческого волоса. С помощью получившейся тонкой пленки специалисты смогли зафиксировать довольно точные результаты сканирования мозга.

В теории новая методика должна удешевить процесс ЭЭГ и сократить время, которое уходит на подготовку к процедуре. В настоящий момент, чтобы разметить и прикрепить к голове пациента электроды, нужно около двух часов. В разговоре с изданием Live Science авторы исследования отметили, что специальный принтер наносит краску за час, однако в будущем на это будет уходить всего 20 минут.

Также в материале говорится, что новый способ позволяет собирать данные о работе мозга, не отвлекая человека от его дел. Чтобы удалить татуировку, краску достаточно стереть влажной салфеткой.

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