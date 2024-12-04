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22:52, 4 декабря 2024Россия

Собянин рассказал об обновлениях в «Олимпийском» после реконструкции

Собянин: после реконструкции в «Олимпийском» будет бассейн с дорожками 50 м
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, что в спортивном комплексе «Олимпийский» после реконструкции будет бассейн с дорожками длиной 50 метров.

До реконструкции в спорткомплексе были оборудованы две ванны плавательных бассейнов длиной 50 метров.

Уточняется, что в рамках реконструкции «Олимпийского» планируется создание водного комплекса — в нем разместят плавательный дорожки, прыжковый бассейн, а также аквапарк и терминальный комплекс.

Ранее сообщалось, что после реконструкции столичный спорткомплекс «Олимпийский» станет одним из самых технологичных комплексов во всей Европе и заработает по-новому. Водный комплекс будет включать в себя 15 бассейнов.

Кроме того, в арене, которая станет основным зданием комплекса, разместят кинокластер, рестораны, торговое пространство для ювелирных производителей и большой концертный зал вместимостью 12 тысяч человек.

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